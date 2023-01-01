Российскую пенсионерку сбили сразу два автомобиля

31 декабря практически все россияне проводят в предновогодней суете — кто-то готовит праздничный стол, кто-то спешит за покупками, кто-то уже начал отмечать. Правда, в некоторых делах спешка ни к чему — лучше быть предельно внимательным. Например, на дороге. За несколько часов до Нового года в Петербурге погибла пожилая женщина — её сбили сразу две машины.

Фото: ТАСС ТАСС

Инцидент произошёл на 31-м километре автотрассы Парголово — Огоньки около 17:00 по мск. 74-летняя пенсионерка переходила дорогу, когда её сбил автомобиль. Она упала на асфальт и не успела подняться, как её переехало ещё одно авто. От полученных травм женщина скончалась.

Первый нарушитель даже и не подумал остановиться. За рулём второго авто оказалась 30-летняя женщина. Как оказалось, за 2022 год она девять раз привлекалась к ответственности за нарушение правил ПДД. Сейчас полиция разыскивает первого водителя.