В Ленобласти пенсионерку переехали две машины

Пожилая петербурженка 31 декабря 2022 года погибла в ДТП во Всеволожском районе Ленобласти. Ее последовательно переехали два автомобиля, пишет РЕН ТВ.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным телеканала, трагедия произошла на 31-м километре автотрассы Парголово-Огоньки. Автомобиль сбил пенсионерку, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сбитая женщина упала на асфальт. Сразу после этого ее переехала вторая машина. Пострадавшая от полученных травм скончалась.

Уточняется, что первый водитель скрылся с места ДТП. За рулем второго транспортного средства, по данным следствия, находилась автоледи, которая в 2022 году неоднократно привлекалась к ответственности за нарушение ПДД.