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1 час назад

В Архангельской области в ДТП пострадали семь человек

ТАСС

Семь человек, включая четверых детей, пострадали в столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Архангельской области, сообщила в воскресенье пресс-служба УМВД России по региону.

В Архангельской области в ДТП пострадали семь человек
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня в полицию Котласского района поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 424-м километре автодороги Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратово. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили семь человек, в тот числе четверо детей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, пострадали пять человек в автомобиле "Нива", в том числе водитель, его супруга и дети 2, 7 и 13 лет, а также два пассажира иномарки: женщина и 6-летний мальчик. Пострадавшие госпитализированы. Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД РФ по Архангельской области, двое детей и один взрослый находятся в реанимации.

"В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По имеющейся информации, водитель автомобиля Volkswagen, следуя со стороны поселка Приводино в направлении деревни Курцево, при совершении обгона движущегося впереди транспортного средства в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен" выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем "Нива", - говорится в сообщении.

ДТП,Volkswagen,
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