В Архангельской области в ДТП пострадали семь человек

Семь человек, включая четверых детей, пострадали в столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Архангельской области, сообщила в воскресенье пресс-служба УМВД России по региону.

"Сегодня в полицию Котласского района поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 424-м километре автодороги Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратово. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили семь человек, в тот числе четверо детей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, пострадали пять человек в автомобиле "Нива", в том числе водитель, его супруга и дети 2, 7 и 13 лет, а также два пассажира иномарки: женщина и 6-летний мальчик. Пострадавшие госпитализированы. Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД РФ по Архангельской области, двое детей и один взрослый находятся в реанимации.