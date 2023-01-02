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1 час назад

Шесть пострадавших: Пьяный водитель устроил ДТП в Петербурге

Елена Прошина

В Санкт-Петербурге произошла авария, шесть человек пострадали. Об этом сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на региональный ГУ МВД России.

Шесть пострадавших: Пьяный водитель устроил ДТП в Петербурге
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел вечером 1 января на Октябрьской набережной. Каршеринговый Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался в Skoda.

В результате происшествия шесть человек пострадали, пожилую женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Кроме того, в больницу попали 23-летний молодой человек и две женщины 51 и 54 лет. Они получили ранения средней степени тяжести. Еще два пострадавших отказались от госпитализации.

По предварительной версии, виновником аварии стал водитель Volkswagen, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП,Skoda,Volkswagen,МВД России,
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