В Башкирии водитель без прав сбил трех пешеходов

Водитель без прав сбил трех пешеходов на обочине в селе Иглино в Башкирии, в результате ДТП один человек погиб на месте, двоих госпитализировали. Об этом написал в своем Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.
"1 января около 23:00 в селе Иглино, на улице Ленина 18-летний местный житель за рулем "Лады Гранта", двигаясь со стороны улицы Ленина в направлении улицы Якутова, предположительно, не справившись с управлением, допустил занос автомобиля с последующим наездом на трех пешеходов, которые шли по правой обочине", - написал Севастьянов.
От полученных травм скончался 18-летний житель Уфы, с различными травмами были госпитализированы 17-летняя девушка и 18-летний парень. Установлено, что водитель не имел водительских прав, отметил Севастьянов. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.