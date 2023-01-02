Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
41 минуту назад

В Башкирии водитель без прав сбил трех пешеходов

ТАССиещё 2

Водитель без прав сбил трех пешеходов на обочине в селе Иглино в Башкирии, в результате ДТП один человек погиб на месте, двоих госпитализировали. Об этом написал в своем Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.

В Башкирии водитель без прав сбил трех пешеходов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"1 января около 23:00 в селе Иглино, на улице Ленина 18-летний местный житель за рулем "Лады Гранта", двигаясь со стороны улицы Ленина в направлении улицы Якутова, предположительно, не справившись с управлением, допустил занос автомобиля с последующим наездом на трех пешеходов, которые шли по правой обочине", - написал Севастьянов.

От полученных травм скончался 18-летний житель Уфы, с различными травмами были госпитализированы 17-летняя девушка и 18-летний парень. Установлено, что водитель не имел водительских прав, отметил Севастьянов. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.

ДТП,Lada Granta,Lada,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители