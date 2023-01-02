В Башкирии водитель без прав сбил трех пешеходов

"1 января около 23:00 в селе Иглино, на улице Ленина 18-летний местный житель за рулем "Лады Гранта", двигаясь со стороны улицы Ленина в направлении улицы Якутова, предположительно, не справившись с управлением, допустил занос автомобиля с последующим наездом на трех пешеходов, которые шли по правой обочине", - написал Севастьянов.