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1 час назад

На МКАД грузовик въехал в автомобиль

ТАССиещё 4

Грузовой автомобиль наехал на стоящий автомобиль на внешней стороне 89-го км МКАД, движение в районе ДТП затруднено. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На МКАД грузовик въехал в автомобиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На внешней стороне 89-го км МКАД грузовик наехал на стоящий автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Движение осуществляется по двум из пяти полос. Рекомендуется выбирать пути объезда.

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