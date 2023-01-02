На МКАД грузовик въехал в автомобиль

Грузовой автомобиль наехал на стоящий автомобиль на внешней стороне 89-го км МКАД, движение в районе ДТП затруднено. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На внешней стороне 89-го км МКАД грузовик наехал на стоящий автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Движение осуществляется по двум из пяти полос. Рекомендуется выбирать пути объезда.