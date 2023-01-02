Массовая авария с участием семи автомобилей произошла в центре Москвы

Автомобильная авария с участием семи машин произошла сегодня днем в Центральном округе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал "Дептранс. Оперативно". "В Шмитовском проезде в районе д. 34 столкнулись 7 автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что движение транспорта в районе ДТП проходит в штатном режиме. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль и легковушка Lada Granta столкнулись днем в понедельник на трассе на территории Топкинского округа Кузбасса. В аварии погибли пять человек.