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8 часов назад

Массовая авария с участием семи автомобилей произошла в центре Москвы

Газета.Ruиещё 2

Автомобильная авария с участием семи машин произошла сегодня днем в Центральном округе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал "Дептранс. Оперативно". "В Шмитовском проезде в районе д. 34 столкнулись 7 автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что движение транспорта в районе ДТП проходит в штатном режиме. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль и легковушка Lada Granta столкнулись днем в понедельник на трассе на территории Топкинского округа Кузбасса. В аварии погибли пять человек.

Массовая авария с участием семи автомобилей произошла в центре Москвы
Фото: Газета.RuГазета.Ru
ДТП,Lada Granta,Lada,
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