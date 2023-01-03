На трассе в Коми в ДТП погибли три человека

Столкновение двух машин во вторник на трассе Ухта - Сыктывкар в Республике Коми привело к гибели трех человек, в том числе ребенка, еще трое госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.
"В результате ДТП пассажиры автомобиля Suzuki, женщина 1981 года рождения и девочка 2016 года рождения, а также пассажир автомобиля Renault, женщина 1959 года рождения, скончались до приезда медиков. Пассажир машины Suzuki, мальчик 2013 года рождения, и оба водителя госпитализированы", - рассказала собеседница агентства.
Авария произошла около 13:00 на 192-м км трассы Ухта - Сыктывкар. Водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где его автомобиль столкнулся с машиной Renault Duster, добавили в ведомстве.