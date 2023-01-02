Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+18° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Автомобиль наехал на пешехода на западе Москвы

Москва24иещё 3

ДТП с участием пешехода произошло в районе дома №1 на площади Победы. Об этом столичный Дептранс сообщает в своем официальном телеграм-канале.

Автомобиль наехал на пешехода в Москве
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

"На площади Победы в районе дома №1 автомобиль наехал на пешехода. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – отмечается в публикации ведомства.

В результате аварии оказалось перекрыто автомобильное движение по трем полосам. Водителей призвали заранее подумать о том, как объехать этот участок.

Ранее сообщалось, что авария с участием семи автомобилей произошла на Шмитовском проезде в районе дома №34. Однако движение транспорта в районе ДТП не было затруднено.

Названа причина массового ДТП в центре Москвы

В Дептрансе добавили, что подробности и обстоятельства аварии уточняются.

ДТП,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители