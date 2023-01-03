Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Красноярском крае

ДТП произошло в Красноярском крае, в результате которого 4 человека погибли, еще один пострадал. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным краевого главка ГУМВД, авария произошла на 1138 километре федеральной трассы «Сибирь» в Нижнеингашском районе. Там столкнулись автомобиль Volvo и легковая Toyota.

«Произошло столкновение двух автомобилей: грузовика Volvo и легкового автомобиля Toyota. В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, также получил травмы водитель грузовика. Личности погибших устанавливаются», - сообщили в ведомстве.

В главке также уточнили, что водитель фуры госпитализирован. В настоящее время движение на участке, где произошло ДТП организовано реверсивно по одной полосе.