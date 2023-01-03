Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Красноярском крае

ДТП произошло в Красноярском крае, в результате которого 4 человека погибли, еще один пострадал. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным краевого главка ГУМВД, авария произошла на 1138 километре федеральной трассы «Сибирь» в Нижнеингашском районе. Там столкнулись автомобиль Volvo и легковая Toyota.
«Произошло столкновение двух автомобилей: грузовика Volvo и легкового автомобиля Toyota. В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, также получил травмы водитель грузовика. Личности погибших устанавливаются», - сообщили в ведомстве.
В главке также уточнили, что водитель фуры госпитализирован. В настоящее время движение на участке, где произошло ДТП организовано реверсивно по одной полосе.
Ранее крупное ДТП произошло в подмосковной Ивантеевке. При столкновении электрички и такси погибли 3 человека. Как уточняется, такси на полной скорости влетело под электричку, следующую по направлению Фрязино – Москва. Авария произошла на переезде между станциями Ивантеевка и Детская. По мнению очевидцев, водитель пытался успеть проскочить перед электропоездом.