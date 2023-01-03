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1 час назад

Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Красноярском крае

Елена Прошина

ДТП произошло в Красноярском крае, в результате которого 4 человека погибли, еще один пострадал. Об этом сообщает РИА Новости.

Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Красноярском крае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным краевого главка ГУМВД, авария произошла на 1138 километре федеральной трассы «Сибирь» в Нижнеингашском районе. Там столкнулись автомобиль Volvo и легковая Toyota.

«Произошло столкновение двух автомобилей: грузовика Volvo и легкового автомобиля Toyota. В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, также получил травмы водитель грузовика. Личности погибших устанавливаются», - сообщили в ведомстве.

В главке также уточнили, что водитель фуры госпитализирован. В настоящее время движение на участке, где произошло ДТП организовано реверсивно по одной полосе.

Ранее крупное ДТП произошло в подмосковной Ивантеевке. При столкновении электрички и такси погибли 3 человека. Как уточняется, такси на полной скорости влетело под электричку, следующую по направлению Фрязино – Москва. Авария произошла на переезде между станциями Ивантеевка и Детская. По мнению очевидцев, водитель пытался успеть проскочить перед электропоездом.

ДТП,Volvo,Toyota,
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