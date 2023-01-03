На Живописном мосту произошло ДТП с участием четырех автомобилей

На Живописном мосту на проспекте Маршала Жукова в Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей, затруднено движение в сторону области. Об этом сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в Telegram-канале.
«На Живописном мосту (проспект Маршала Жукова) при движении в сторону области произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — сказано в сообщении.
В департаменте также отметили, что движение в сторону области осуществляется по трем полосам.
Ранее сообщалось, что автомобильная авария с участием семи машин произошла в Центральном округе Москвы.
Также 2 января стало известно, что автомобильная авария с участием восьми машин произошла на севере Москвы.