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2 часа назад

Дептранс Москвы: на Живописном мосту произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Газета.Ruиещё 1

На Живописном мосту на проспекте Маршала Жукова в Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей, затруднено движение в сторону области. Об этом сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в Telegram-канале.

На Живописном мосту произошло ДТП с участием четырех автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На Живописном мосту (проспект Маршала Жукова) при движении в сторону области произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — сказано в сообщении.

В департаменте также отметили, что движение в сторону области осуществляется по трем полосам.

Ранее сообщалось, что автомобильная авария с участием семи машин произошла в Центральном округе Москвы.

Также 2 января стало известно, что автомобильная авария с участием восьми машин произошла на севере Москвы.

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