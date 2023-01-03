В ДТП с рейсовым автобусом под Петербургом пострадали три человека

"Водитель автомобиля "Камаз", двигаясь в направлении от КАД в сторону Киевского шоссе, не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди транспортного средства и совершил наезд на остановившийся маршрутный автобус МАЗ 147-го маршрута. <…> В результате ДТП водитель "Камаза" и два взрослых пассажира автобуса в состоянии средней тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.