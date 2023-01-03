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1 час назад

В ДТП с рейсовым автобусом под Петербургом пострадали три человека

ТАСС

Два пассажира рейсового автобуса и водитель "Камаза" госпитализированы в состоянии средней степени тяжести после ДТП в Ленинградской области, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

В ДТП с рейсовым автобусом под Петербургом пострадали три человека
Фото: РИА Новости РИА Новости

"Водитель автомобиля "Камаз", двигаясь в направлении от КАД в сторону Киевского шоссе, не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди транспортного средства и совершил наезд на остановившийся маршрутный автобус МАЗ 147-го маршрута. <…> В результате ДТП водитель "Камаза" и два взрослых пассажира автобуса в состоянии средней тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 13:30 3 января на 14-м км Волхонского шоссе в Ломоносовском районе. Водитель грузовика врезался в автобус, который пропускал выезжающий с прилегающей территории автомобиль Scania с полуприцепом. Далее по инерции автобус столкнулся со Scania.

ДТП,МВД России,
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