В России снегоуборщик и три легковых автомобиля переехали пешехода

В Кингисеппском районе Ленинградской области пешеход погиб под колесами четырех автомобилей, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в среду вечером на подъезде к Кингисеппу. Неизвестного мужчину, которому на вид 35-40 лет, сначала сбила снегоуборочная машина. Затем на пешехода наехали автомобили Hyundai Creta, Opel Vectra и Chevrolet Blazer. От полученных травм пешеход скончался на месте. Его личность устанавливают сотрудники полиции.