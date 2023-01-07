Есть пострадавшие: Под Екатеринбургом произошло лобовое столкновение машин

Двенадцатилетний мальчик пострадал в ДТП под Екатеринбургом. Как сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД , авария случилась вечером 6 января на трассе между Арамилем и поселком Кольцово.

«По предварительной информации, водитель автомобиля «Дэу Нексия», двигаясь по автодороге г. Арамиль пос. Кольцово, 10 км 190 со стороны г. Арамиль в сторону пос. Кольцово при движении в прямом направлении не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем « Опель Астра», – пояснили обстоятельства происшедшего в дорожной полиции.

Сидевший на переднем пассажирском сиденье «Опеля» 12-летний мальчик получил несколько травм, с которыми доставлен в ДГБ №9. Водитель и пассажир «Опеля», водитель и два пассажира «Нексии» также травмированы и доставлены в больницу. По словам 30-летнего владельца «Дэу», он не справился с управлением, что и послужило причиной аварии. Мужчина имеет двухлетний стаж вождения автомобиля.