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1 час назад

Ребенок и пять взрослых пострадали в лобовом столкновении машин под Екатеринбургом

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Двенадцатилетний мальчик пострадал в ДТП под Екатеринбургом. Как сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД, авария случилась вечером 6 января на трассе между Арамилем и поселком Кольцово.

Есть пострадавшие: Под Екатеринбургом произошло лобовое столкновение машин
Фото: ТАССТАСС

«По предварительной информации, водитель автомобиля «Дэу Нексия», двигаясь по автодороге г. Арамиль пос. Кольцово, 10 км 190 со стороны г. Арамиль в сторону пос. Кольцово при движении в прямом направлении не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «Опель Астра», – пояснили обстоятельства происшедшего в дорожной полиции.

Сидевший на переднем пассажирском сиденье «Опеля» 12-летний мальчик получил несколько травм, с которыми доставлен в ДГБ №9. Водитель и пассажир «Опеля», водитель и два пассажира «Нексии» также травмированы и доставлены в больницу. По словам 30-летнего владельца «Дэу», он не справился с управлением, что и послужило причиной аварии. Мужчина имеет двухлетний стаж вождения автомобиля.

Ранее сообщалось, как свердловчанин еле успел выбраться из горящей машины после ДТП.

ДТП,Opel,ГИБДД,
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