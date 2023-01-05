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1 час назад

На трассе «Нева» в Новгородской области произошло массовое ДТП с 11 автомобилями

Газета.Ru

На платной скоростной трассе М-11 «Нева» в Новгородской области произошло четыре ДТП, в которых в общей сложности столкнулись 11 автомобилей, сообщается в паблике «Отдел ГИБДД «Новгородский» в соцсети VK. Инцидент произошел на 463-м километре автодороги.

В Новгородской области произошло массовое ДТП с 11 автомобилями
Фото: Отдел ГИБДД «Новгородский»/VKОтдел ГИБДД «Новгородский»/VK

В массовой аварии пострадал один человек — женщина 1991 года рождения. Ранее агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС сообщило о семи столкнувшихся в этом месте автомобилях, включая один грузовик. По его сведениям, столкнувшиеся автомобили двигались в попутном направлении.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение на 463-м километре трассы М-11 затруднено из-за ДТП по направлению из Санкт-Петербурга в Москву.

Ранее стало известно, что в Чувашии после столкновения с микроавтобусом погибла пассажирка легкового автомобиля. В маршрутке травмы получили 10 человек.

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