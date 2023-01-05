Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Ставрополе

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Ставрополе, в результате аварии два врача и один пассажир госпитализированы. В машине также находился пациент, он не пострадал. Об этом сообщается в четверг в телеграм-канале краевого управления ГИБДД.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Водитель автомобиля "Лада Гранта", двигаясь на разрешающий сигнал светофора, совершил столкновение со спецавтомобилем "Газель", который двигался на запрещающий красный, но с включенной сиреной и маяками. <...> Два врача и пассажир скорой (сопровождал пациента) с ушибами и ссадинами госпитализированы в городскую больницу", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 15:00 на перекрестке в центральной части города. От столкновения автомобиль скорой помощи перевернулся и столкнулся с машиной Kia Ceed. Водители автомобилей и пациент скорой помощи в результате аварии не пострадали.