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14 минут назад

Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Ставрополе

ТАСС

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Ставрополе, в результате аварии два врача и один пассажир госпитализированы. В машине также находился пациент, он не пострадал. Об этом сообщается в четверг в телеграм-канале краевого управления ГИБДД.

Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Ставрополе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Водитель автомобиля "Лада Гранта", двигаясь на разрешающий сигнал светофора, совершил столкновение со спецавтомобилем "Газель", который двигался на запрещающий красный, но с включенной сиреной и маяками. <...> Два врача и пассажир скорой (сопровождал пациента) с ушибами и ссадинами госпитализированы в городскую больницу", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 15:00 на перекрестке в центральной части города. От столкновения автомобиль скорой помощи перевернулся и столкнулся с машиной Kia Ceed. Водители автомобилей и пациент скорой помощи в результате аварии не пострадали.

По информации краевого управления ГИБДД, 52-летний водитель "Лады" не является злостным нарушителем правил дорожного движения. Он пояснил, что заметил машину скорой помощи слишком поздно и не успел избежать столкновения. По факту автоаварии проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.

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