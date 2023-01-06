Известный политик Дагестана погиб в ДТП

"В результате ДТП пешеход, 61-летний местный житель, был доставлен в больницу, где в последующем скончался от полученных тяжких телесных повреждений. По имеющейся информации, погибший - Абдулаев Магомед Имранович, бывший председатель правительства РД", - отметили в ведомстве.