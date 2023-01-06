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42 минуты назад

Известный политик Дагестана погиб в ДТП

Свободная прессаиещё 7

Бывший председатель правительства Дагестана Магомед Абдулаев погиб в ДТП в Махачкале.

Известный политик Дагестана погиб в ДТП
Фото: Правительство ДагестанаПравительство Дагестана

Как сообщает пресс-служба МВД региона, приблизительно в 20.00 в Махачкале на улице Магомеда Гаджиева 55-летний житель Кизилюрта за рулем машины "ВАЗ-21214" сбил пешехода, переходившего дорогу вне пешеходного перехода.

"В результате ДТП пешеход, 61-летний местный житель, был доставлен в больницу, где в последующем скончался от полученных тяжких телесных повреждений. По имеющейся информации, погибший - Абдулаев Магомед Имранович, бывший председатель правительства РД", - отметили в ведомстве.

Ранее "СП" писала, что в Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Мужчину сбила снегоуборочная машина, а потом переехали еще три легковых автомобиля.

ДТП,Магомед Абдулаев,
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