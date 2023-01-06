Известный политик Дагестана погиб в ДТП

Бывший председатель правительства Дагестана Магомед Абдулаев погиб в ДТП в Махачкале.
Как сообщает пресс-служба МВД региона, приблизительно в 20.00 в Махачкале на улице Магомеда Гаджиева 55-летний житель Кизилюрта за рулем машины "ВАЗ-21214" сбил пешехода, переходившего дорогу вне пешеходного перехода.
"В результате ДТП пешеход, 61-летний местный житель, был доставлен в больницу, где в последующем скончался от полученных тяжких телесных повреждений. По имеющейся информации, погибший - Абдулаев Магомед Имранович, бывший председатель правительства РД", - отметили в ведомстве.
Ранее "СП" писала, что в Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Мужчину сбила снегоуборочная машина, а потом переехали еще три легковых автомобиля.