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32 минуты назад

В Тюмени автомобиль сбил школьника

Ura.Ru

В Тюмени на перекрестке улиц Тимофея Чаркова и Малиновского водитель авто сбил 13-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

В Тюмени автомобиль сбил школьника
Фото: 

«По предварительным данным, подросток сбит автомобилем ВАЗ2114 на регулируемом пешеходном переходе, предварительно, мальчик переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что школьник получил травму ключицы.

В региональной Госавтоинспекции добавили, что мальчик вечером направлялся в спортивную секцию. На его вещах не было светоотражающих элементов. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ДТП,ГИБДД,
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