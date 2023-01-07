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1 час назад

Десятки туристов застряли ночью на трассе под Нижним Новгородом

Илья Родин

В Нижегородской области сотрудники экстренных служб спасли замерзающих на трассе пассажиров сломавшегося туристического автобуса. Об этом в субботу, 7 января, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Отмечается, что экскурсионный автобус следовал по маршруту Нижний Новгород – Саратов. В пути у него замерзло топливо. На 86-м км трассы Р-158 водитель был вынужден совершить аварийную остановку

«Из-за этого продолжать движение было невозможно, и водитель остановился на обочине. В автобусе находилось 56 пассажиров, в том числе 26 детей», - уточнили в МЧС.

Сотрудники экстренных служб получили сообщение о ЧП в районе 3:00 ночи. На место немедленно выехали спасатели и полиция.

Они эвакуировали с места происшествия жителей Ульяновской области, довезли их до гостиниц Арзамаса и помогли с размещением.

Уточняется, что ночью температура воздуха в регионе опускалась до -32 градусов.

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