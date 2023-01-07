Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+10° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
19 минут назад

Восемь машин столкнулись в Карачаево-Черкесии на трассе к курорту Домбай

Никита Бородкин

Четыре аварии с участием восьми автомобилей произошли на трассе «Черкесск — Домбай» в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Восемь машин столкнулись в Карачаево-Черкесии на трассе к курорту Домбай
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аварии произошли на 32-м километре федеральной автодороги около 17:24 мск, в течение шести минут. За медицинской помощью обратилась местная жительница — пассажирка одной из машин. Госпитализация ей не потребовалась, пострадавшую отпустили домой.

Сейчас движение на данном участке дороги частично ограничено, на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности происшествий выясняются.

Напомним, что 6 января двое взрослых и ребенок получили травмы в ДТП в Сочи. Авария произошла на федеральной трассе А-147 «Адлер – Альпика Сервис». По информации ГИБДД, водитель машины Mercedes выехал на полосу встречного движения, уснул за рулем и столкнулся с легковой Honda, после чего в автомобили врезался едущий следом грузовик.

ДТП,Honda,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители