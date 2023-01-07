Восемь машин столкнулись в Карачаево-Черкесии на трассе к курорту Домбай

Четыре аварии с участием восьми автомобилей произошли на трассе «Черкесск — Домбай» в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

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Аварии произошли на 32-м километре федеральной автодороги около 17:24 мск, в течение шести минут. За медицинской помощью обратилась местная жительница — пассажирка одной из машин. Госпитализация ей не потребовалась, пострадавшую отпустили домой.

Сейчас движение на данном участке дороги частично ограничено, на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности происшествий выясняются.