Восемь машин столкнулись в Карачаево-Черкесии на трассе к курорту Домбай

Четыре аварии с участием восьми автомобилей произошли на трассе «Черкесск — Домбай» в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Аварии произошли на 32-м километре федеральной автодороги около 17:24 мск, в течение шести минут. За медицинской помощью обратилась местная жительница — пассажирка одной из машин. Госпитализация ей не потребовалась, пострадавшую отпустили домой.
Сейчас движение на данном участке дороги частично ограничено, на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности происшествий выясняются.
Напомним, что 6 января двое взрослых и ребенок получили травмы в ДТП в Сочи. Авария произошла на федеральной трассе А-147 «Адлер – Альпика Сервис». По информации ГИБДД, водитель машины Mercedes выехал на полосу встречного движения, уснул за рулем и столкнулся с легковой Honda, после чего в автомобили врезался едущий следом грузовик.