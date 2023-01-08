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37 минут назад

В ДТП на востоке Китая погибли 17 человек, еще 22 пострадали

Газета.Ruиещё 2

В результате дорожно-транспортного происшествия в китайской провинции Цзянси на востоке страны погибли 17 человек, еще 22 человека получили ранения. Об этом сообщает телеканал CGTN, ссылаясь на местные власти.

Массовое ДТП произошло на востоке Китая
Фото: ReutersReuters

"По меньшей мере 17 человек погибли и еще 22 получили ранения в результате ДТП в округе Наньчан восточной китайской провинции Цзянси", - информирует телеканал.

По данным властей, пострадавших доставили в больницу. В данный момент проводится расследование причин инцидента.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в результате массового ДТП на трассе Новороссийск — Керченский пролив. До этого сообщалось, что на платной скоростной трассе М-11 "Нева" в Новгородской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых в общей сложности столкнулись 11 автомобилей. В ДТП пострадала женщина 1991 года рождения.

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