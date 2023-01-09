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40 минут назад

В Брянской области в ДТП с автомобилем полиции погибли два человека

Газета.Ruиещё 5

Два человека погибли в аварии с участием полицейского автомобиля в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД. Инцидент произошел в воскресенье днем на автодороге А-240 Брянск — Новозыбков.

В ДТП с автомобилем полиции погибли два человека
Фото: DepositphotosDepositphotos

«По предварительной информации, 19-летняя водитель автомобиля Lada Priora не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение со служебным автомобилем МО МВД России «Почепский» УАЗ Patriot», — говорится в сообщении.

В аварии погиб водитель и пассажир Lada Priora. Четыре сотрудника полиции, находившихся в УАЗ Patriot, были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства произошедшего ДТП.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате столкновения «КамАЗа» и легковой машины на федеральной трассе «Вилюй» в Иркутской области.

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