В ДТП с автомобилем полиции погибли два человека

Два человека погибли в аварии с участием полицейского автомобиля в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД. Инцидент произошел в воскресенье днем на автодороге А-240 Брянск — Новозыбков.

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«По предварительной информации, 19-летняя водитель автомобиля Lada Priora не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение со служебным автомобилем МО МВД России «Почепский» УАЗ Patriot», — говорится в сообщении.

В аварии погиб водитель и пассажир Lada Priora. Четыре сотрудника полиции, находившихся в УАЗ Patriot, были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства произошедшего ДТП.