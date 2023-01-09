Водитель на ходу выпрыгнул из горящей Lada Vesta

В Буденновске мужчина выпрыгнул на ходу из загоревшегося автомобиля, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.
Инцидент произошел 8 января около 14 часов на улице Ленинской. Автомобиль Lada Vesta загорелся во время движения, после чего водитель выпрыгнул из машины на ходу. Отечественная легковушка продолжила ехать и врезалась в стену дома.
«Автомобиль выгорел полностью. 21-летний водитель опалил лицо и получил ожоги головы, он госпитализирован. По факту автоаварии проводится проверка, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки», — рассказали в ГИБДД.