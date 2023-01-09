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42 минуты назад

МВД: в Башкирии пьяные водители испугались ледяного гаишника

Газета.Ru

Жительница деревни в Учалинском районе Башкортостана слепила фигуру сотрудника ГИБДД из снега и льда, которая напугала пьяных водителей, сообщили в республиканском МВД.

Пьяные россияне испугались ледяного гаишника
Фото: bashkortostanim/VKbashkortostanim/VK

В своем Telegram-канале ведомство опубликовало снимок с ледяной фигурой в жилете и жезлом в руках, позади которого стоит снежный патрульный автомобиль с мигалками. Автором ледяной композиции стала жительница деревни Новобайрамгулово Файза Фаттахова.

"Кое-кто, приняв фигуру за реального сотрудника Госавтоинспекции, даже побоялись выезжать со двора. А потому что не были уверены в собственной трезвости! Увидев эти скульптуры, некоторые граждане, не доехав, развернулись. Другие - ждали, не выходя из дома, ожидая смены дислокации дорожного патруля. И решились проехать только после того, как сельчане объяснили им, что это просто ледяные статуи!" - рассказали в МВД.

В ведомстве поблагодарили Фаттахову за помощь сотрудникам Госавтоинспекции в профилактике пьяного вождения.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД спасли дальнобойщика, который провел два дня на морозе в сломавшейся фуре в Удмуртии.

ДТП,ГИБДД,
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