Пьяные россияне испугались ледяного гаишника

Жительница деревни в Учалинском районе Башкортостана слепила фигуру сотрудника ГИБДД из снега и льда, которая напугала пьяных водителей, сообщили в республиканском МВД.
В своем Telegram-канале ведомство опубликовало снимок с ледяной фигурой в жилете и жезлом в руках, позади которого стоит снежный патрульный автомобиль с мигалками. Автором ледяной композиции стала жительница деревни Новобайрамгулово Файза Фаттахова.
"Кое-кто, приняв фигуру за реального сотрудника Госавтоинспекции, даже побоялись выезжать со двора. А потому что не были уверены в собственной трезвости! Увидев эти скульптуры, некоторые граждане, не доехав, развернулись. Другие - ждали, не выходя из дома, ожидая смены дислокации дорожного патруля. И решились проехать только после того, как сельчане объяснили им, что это просто ледяные статуи!" - рассказали в МВД.
В ведомстве поблагодарили Фаттахову за помощь сотрудникам Госавтоинспекции в профилактике пьяного вождения.
Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД спасли дальнобойщика, который провел два дня на морозе в сломавшейся фуре в Удмуртии.