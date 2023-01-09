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1 час назад

Водитель заживо сгорел в автомобиле после ДТП во Владимирской области

Газета.Ruиещё 1

Мужчина заживо сгорел в автомобиле в городе Ковров Владимирской области. Об этом сообщает vladday.ru со ссылкой на региональное МВД. Трагедия произошла после ДТП.

Водитель после ДТП заживо сгорел в своем Renault Logan
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что автомобиль Renault Logan, которым управлял 60-летний мужчина, врезался дорожный знак у дома №2 по улице Киркижа. От удара автомобиль вспыхнул. Мужчина не смог покинуть салон и сгорел.

На место происшествия приехали пожарные, которые ликвидировали возгорание. Полиция проводит расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке мужчина поджег автомобиль «Ока», чтобы посмотреть, как он сгорит. После этого он вызвал пожарных.

ДТП,Renault Logan,Renault,
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