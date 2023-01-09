Водитель после ДТП заживо сгорел в своем Renault Logan

Мужчина заживо сгорел в автомобиле в городе Ковров Владимирской области. Об этом сообщает vladday.ru со ссылкой на региональное МВД. Трагедия произошла после ДТП.
Отмечается, что автомобиль Renault Logan, которым управлял 60-летний мужчина, врезался дорожный знак у дома №2 по улице Киркижа. От удара автомобиль вспыхнул. Мужчина не смог покинуть салон и сгорел.
На место происшествия приехали пожарные, которые ликвидировали возгорание. Полиция проводит расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что в Новокузнецке мужчина поджег автомобиль «Ока», чтобы посмотреть, как он сгорит. После этого он вызвал пожарных.