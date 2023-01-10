Автобус с пассажирами вылетел в кювет в российском городе

Пассажирский автобус, в салоне которого находились люди, съехал в кювет в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
«На 23 км автодороги Казань — Ульяновск пассажирский автобус съехал с дороги. На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж 4 взвода 1 роты ДПС ОСБ ДПС Госавтоинспекции МВД по РТ. В салоне, кроме водителя, находилось 15 человек. В результате ДТП никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Отмечается, что автобус получил механические повреждения. Инспекторы ДПС помогли вытащить транспортное средство из кювета. Далее автобус продолжил движение своим ходом.