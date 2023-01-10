Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+1° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
1 час назад

Автобус с пассажирами вылетел в кювет в Татарстане

Газета.Ru

Пассажирский автобус, в салоне которого находились люди, съехал в кювет в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Автобус с пассажирами вылетел в кювет в российском городе
Фото: МВД по Республике ТатарстанМВД по Республике Татарстан

«На 23 км автодороги Казань — Ульяновск пассажирский автобус съехал с дороги. На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж 4 взвода 1 роты ДПС ОСБ ДПС Госавтоинспекции МВД по РТ. В салоне, кроме водителя, находилось 15 человек. В результате ДТП никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автобус получил механические повреждения. Инспекторы ДПС помогли вытащить транспортное средство из кювета. Далее автобус продолжил движение своим ходом.

ДТП,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители