Автобус с пассажирами вылетел в кювет в российском городе

«На 23 км автодороги Казань — Ульяновск пассажирский автобус съехал с дороги. На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж 4 взвода 1 роты ДПС ОСБ ДПС Госавтоинспекции МВД по РТ. В салоне, кроме водителя, находилось 15 человек. В результате ДТП никто не пострадал», — говорится в сообщении.