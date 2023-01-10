Сразу 12 машин столкнулись в Подмосковье

Движение затруднено на трассе М-9 в Подмосковье из-за столкновения 12 машин. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
"На 73-м км автодороги М-9 "Балтия" в сторону Москвы произошло попутное столкновение 12 единиц транспорта. Пострадавших в ДТП на данный момент нет, машины получили механические повреждения. Инспекторами на месте принято решение заузить проезжую часть до одной полосы. На месте ДТП есть затруднение в движении транспорта", - сказал собеседник агентства.
На месте работают сотрудники полиции, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.