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32 минуты назад

Крупное ДТП в Иркутске: столкнулись маршрутка и шесть авто

Свободная пресса

11 января в Иркутске произошло массовое ДТП. На улице Байкальской столкнулись семь автомобилей.

ДТП с семью автомобилями произошло в Иркутске
Фото: ТАССТАСС

«Инспекторы ДПС разбираются в обстоятельствах массового дорожно-транспортного происшествия на улице Байкальской. По предварительной информации, в результате происшествия повреждены семь транспортных средств, в том числе маршрутное такси №10. По имеющимся сведениям, медицинская помощь понадобилась одному человеку», - сообщает региональное управление ГИБДД РФ.

Предположительно причиной аварии стали плохие погодные условия – в городе снегопад.

Ранее "Свободная пресса" писала о лобовом столкновении легковушек на Сахалине, которое унесло жизнь женщины, еще три человека пострадали.

ДТП,ГИБДД,
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