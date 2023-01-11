ДТП с семью автомобилями произошло в Иркутске

11 января в Иркутске произошло массовое ДТП. На улице Байкальской столкнулись семь автомобилей.
«Инспекторы ДПС разбираются в обстоятельствах массового дорожно-транспортного происшествия на улице Байкальской. По предварительной информации, в результате происшествия повреждены семь транспортных средств, в том числе маршрутное такси №10. По имеющимся сведениям, медицинская помощь понадобилась одному человеку», - сообщает региональное управление ГИБДД РФ.
Предположительно причиной аварии стали плохие погодные условия – в городе снегопад.
Ранее "Свободная пресса" писала о лобовом столкновении легковушек на Сахалине, которое унесло жизнь женщины, еще три человека пострадали.