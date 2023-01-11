ДТП с семью автомобилями произошло в Иркутске

«Инспекторы ДПС разбираются в обстоятельствах массового дорожно-транспортного происшествия на улице Байкальской. По предварительной информации, в результате происшествия повреждены семь транспортных средств, в том числе маршрутное такси №10. По имеющимся сведениям, медицинская помощь понадобилась одному человеку», - сообщает региональное управление ГИБДД РФ.