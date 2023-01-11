Россиянка погибла при попытке зайти в автобус

В Красноярске пожилая женщина при попытке зайти в автобус, упала под колеса и погибла. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным регионального главк МВД, инцидент произошел утром 11 января на остановке «Автовокзал Восточный» на улице Глинки. К остановке подъехал автобус №60, 80-летняя женщина начала в него заходить, однако водитель ее не увидел.

«В этот момент 63-летний водитель, не убедившись, что все пассажиры зашли в транспортное средство, начал отъезжать от остановки и закрыл двери. В результате пенсионерку сначала зажало дверьми, а потом она упала под колеса автобуса. От полученных травм женщина скончалась», - сообщили в МВД.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции. Устанавливаются все причины случившегося.