Россиянка погибла при попытке зайти в автобус

В Красноярске пожилая женщина при попытке зайти в автобус, упала под колеса и погибла. Об этом пишет РИА Новости.
По данным регионального главк МВД, инцидент произошел утром 11 января на остановке «Автовокзал Восточный» на улице Глинки. К остановке подъехал автобус №60, 80-летняя женщина начала в него заходить, однако водитель ее не увидел.
«В этот момент 63-летний водитель, не убедившись, что все пассажиры зашли в транспортное средство, начал отъезжать от остановки и закрыл двери. В результате пенсионерку сначала зажало дверьми, а потом она упала под колеса автобуса. От полученных травм женщина скончалась», - сообщили в МВД.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции. Устанавливаются все причины случившегося.
Ранее стало известно, что в Перми в автобусе умер пассажир. Инцидент произошел 7 января на остановке «Геофизика» в микрорайоне Крохалева. Мужчина в возрасте 35-40 лет умер в автобусе №50. По словам очевидцев, транспорт прекратил движение по маршруту и стоял на остановке в ожидании приезда машины скорой помощи.