Сильный ветер опрокинул на дороге грузовой автомобиль

На подъезде к Ставрополю сильный ветер опрокинул грузовой автомобиль, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ставрополья».
«В связи с осложнением погодных условий, принято решение о повторном ограничении движения для пустых большегрузных автомобилей, которые могут быть подвержены риску ДТП из-за высокой парусности», — отмечается в сообщении местной ГИБДД.
На видеозаписи с места происшествия видно, что крытый грузовой автомобиль опрокинулся на левый бок. Тент машины оказался сорван с креплений порывами ветра.