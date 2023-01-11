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1 час назад

Под Ставрополем сильный ветер на дороге опрокинул грузовик

Газета.Ruиещё 3

На подъезде к Ставрополю сильный ветер опрокинул грузовой автомобиль, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ставрополья».

Сильный ветер опрокинул на дороге грузовой автомобиль
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В связи с осложнением погодных условий, принято решение о повторном ограничении движения для пустых большегрузных автомобилей, которые могут быть подвержены риску ДТП из-за высокой парусности», — отмечается в сообщении местной ГИБДД.

На видеозаписи с места происшествия видно, что крытый грузовой автомобиль опрокинулся на левый бок. Тент машины оказался сорван с креплений порывами ветра.

ДТП,ГИБДД,
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