Автобус со школьниками загорелся на ходу в Белоруссии

В Белоруссии на ходу загорелся школьный автобус. Об этом сообщает пресс-служба местного МЧС. Инцидент произошел в Волковысском районе Гродненской области.
«Выяснилось, что в салоне транспортного средства находились трое детей и сопровождавший их взрослый. Водитель, увидев загорание в моторном отсеке, остановился, высадил пассажиров и принялся самостоятельно сбивать пламя огнетушителем. Тем временем педагог сообщила о случившемся в службу «101», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия пожарные смогли потушить огонь. В результате пожара частично выгорел салон автобуса. Никто из пассажиров не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке.
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