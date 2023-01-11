Автобус со школьниками загорелся на ходу в Белоруссии

«Выяснилось, что в салоне транспортного средства находились трое детей и сопровождавший их взрослый. Водитель, увидев загорание в моторном отсеке, остановился, высадил пассажиров и принялся самостоятельно сбивать пламя огнетушителем. Тем временем педагог сообщила о случившемся в службу «101», — говорится в сообщении.