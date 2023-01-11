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32 минуты назад

На МКАД неисправный грузовик протаранил несколько автомобилей

Илья Родин

Неисправный грузовик столкнулся с несколькими машинами на внутренней стороне 42 километра МКАД. Об этом пишет пресс-служба столичного Дептранса в своем Telegram-канале.

На МКАД неисправный грузовик протаранил несколько автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве уточнили, что столкновение произошло в районе съезда на Калужское шоссе.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В Дептрансе пояснили, что перекрыты четыре полосы движения из пяти. Позднее в канале появилось сообщение, что движение на этом участке трассы восстановлено.

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