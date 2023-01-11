На МКАД неисправный грузовик протаранил несколько автомобилей

Неисправный грузовик столкнулся с несколькими машинами на внутренней стороне 42 километра МКАД. Об этом пишет пресс-служба столичного Дептранса в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ведомстве уточнили, что столкновение произошло в районе съезда на Калужское шоссе.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.