Автобус сбил пешехода в Москве

Автобус сбил пешехода на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции . Авария произошла около 08:00 на Севастопольском проспекте, в районе дома 30.

Ранее стало известно, что ребенок погиб в ДТП на трассе Челябинск – Новосибирск, еще четверых человек доставили в медучреждение. Машина марки "Тойота" выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем "Чери" под управлением мужчины 1993 года рождения. В аварии погибла девочка 2021 года рождения.