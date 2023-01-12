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2 часа назад

Автобус сбил пешехода на юго-западе Москвы

Москва24

Автобус сбил пешехода на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции. Авария произошла около 08:00 на Севастопольском проспекте, в районе дома 30.

Автобус сбил пешехода в Москве
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

Водитель транспортного средства наехал на несовершеннолетнего ребенка, его передали медикам для оказания помощи.

На месте происшествия находятся городские службы. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее стало известно, что ребенок погиб в ДТП на трассе Челябинск – Новосибирск, еще четверых человек доставили в медучреждение. Машина марки "Тойота" выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем "Чери" под управлением мужчины 1993 года рождения. В аварии погибла девочка 2021 года рождения.

ДТП,Chery,Toyota,ГИБДД,
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