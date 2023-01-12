Девять человек пострадали в ДТП автобуса с фурой на российской трассе

Девять человек пострадали при столкновении междугороднего автобуса под Волгоградом, передает ТАСС.

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Авария произошла в Михайловском районе Волгоградской области: пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Махачкалу, столкнулся с грузовиком.

«В результате ДТП в больницу с травмами доставлены девять человек: водители транспортных средств и шесть пассажиров автобуса, в том числе четырехлетняя девочка», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уточняется, что в ночь на четверг грузовой автомобиль «Ивеко» столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком «Вольво», после чего выехал на встречную полосу, где врезался в автобус.