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2 часа назад

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на трассе под Волгоградом

Никита Бородкин

Девять человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса и двух грузовиков в Волгоградской области, которое произошло в ночь на четверг, 12 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Девять человек пострадали в ДТП автобуса с фурой на российской трассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщение о ДТП поступило в 02:30 мск. По данным ведомства, на трассе Волгоград — Москва в Михайловском районе водитель грузовика Iveco врезался в припаркованную на обочине фуру Volvo. От удара первый большегруз вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Volvo рейса Москва — Махачкала.

В результате в больницу с травмами доставили девять человек — трех водителей и шестерых пассажиров автобуса, в том числе четырехлетнюю девочку.

Как сообщает v1.ru, сейчас на месте аварии организованно реверсивное движение, в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители. После окончания всех мероприятий проезд транспорта восстановят в обычном режиме.

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Напомним, что вечером в среду, 11 января, неисправный грузовик столкнулся с несколькими машинами на внутренней стороне 42-го километра МКАД. Из-за аварии оказались заблокированы четыре полосы дороги из пяти. О наличии пострадавших в аварии не сообщалось.

ДТП,Volvo,МВД России,
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