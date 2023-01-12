Девять человек пострадали в ДТП автобуса с фурой на российской трассе

Девять человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса и двух грузовиков в Волгоградской области, которое произошло в ночь на четверг, 12 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

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Сообщение о ДТП поступило в 02:30 мск. По данным ведомства, на трассе Волгоград — Москва в Михайловском районе водитель грузовика Iveco врезался в припаркованную на обочине фуру Volvo. От удара первый большегруз вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Volvo рейса Москва — Махачкала.

В результате в больницу с травмами доставили девять человек — трех водителей и шестерых пассажиров автобуса, в том числе четырехлетнюю девочку.

Как сообщает v1.ru, сейчас на месте аварии организованно реверсивное движение, в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители. После окончания всех мероприятий проезд транспорта восстановят в обычном режиме.