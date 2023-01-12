Бензовоз опрокинулся на российской трассе

Бензовоз опрокинулся на участке трассы Джубга — Сочи в Туапсинском районе Краснодарского края. Как сообщает ТАСС, в результате повреждения цистерны на проезжую часть разлилось дизельное топливо.

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Инцидент произошел на 68-м километре автодороги. С 11:30 по местному времени на участке ограничили движение в обе стороны для всех видов транспорта. Сейчас на продолжаются работы по очистке асфальта от топлива, дежурят сотрудники Госавтоинспекции.

В ФКУ Упрдор «Черноморье» отметили, что инцидент произошел неподалеку от поселка Дзербеко, в аварии никто не пострадал. В устранении последствий задействованы четыре единицы спецтехники.

Напомним, что в ночь на 12 января девять человек, в том числе четырехлетняя девочка, пострадали при столкновении пассажирского автобуса и двух грузовиков в Волгоградской области. Авария произошла на трассе Волгоград — Москва в Михайловском районе.