Владелица Tesla пробила капотом дом и утопила электромобиль в бассейне

На днях в США, штат Калифорния, произошла странная авария. Владелица электромобиля Tesla перепутала педали тормоза и газа и угодила в собственный бассейн.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Электромобиль пробил стену гаража, пристроенного к дому, и въехал в бассейн. Вместе с водителем в машине находились пожилая женщина и 4-летний ребёнок. Никто из участников аварии не пострадал, так как на произошедшее сразу отреагировали сотрудники дошкольного учреждения, которые находится возле дома незадачливой «гонщицы». Всех вовремя вытащили.

Полиция и спасатели отреагировали быстро, но работы для них, к счастью, не нашлось, кроме как достать электромобиль из воды.