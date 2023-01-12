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1 час назад

Владелица Tesla пробила капотом дом и утопила электромобиль в бассейне. Пассажиров чудом спасли

Ferra.ru

На днях в США, штат Калифорния, произошла странная авария. Владелица электромобиля Tesla перепутала педали тормоза и газа и угодила в собственный бассейн.

Владелица Tesla пробила капотом дом и утопила электромобиль в бассейне
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Электромобиль пробил стену гаража, пристроенного к дому, и въехал в бассейн. Вместе с водителем в машине находились пожилая женщина и 4-летний ребёнок. Никто из участников аварии не пострадал, так как на произошедшее сразу отреагировали сотрудники дошкольного учреждения, которые находится возле дома незадачливой «гонщицы». Всех вовремя вытащили.

Полиция и спасатели отреагировали быстро, но работы для них, к счастью, не нашлось, кроме как достать электромобиль из воды.

Многие заговорили о том, что стоит в «умных» машинах предусмотреть защиту от «ложного» газа. Но вопрос в том, возможно ли это реализовать в принципе?

ДТП,Tesla,
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