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1 час назад

В Адыгее уходивший от погони лихач сбил полицейского

runews24.ru

В Адыгее передано в суд дело в отношении местного жителя, который сбил полицейского. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Житель Адыгеи попытался скрыться от погони и сбил полицейского
Фото: ТАССТАСС

Следствием установлено, что 44-летний мужчина 4 ноября 2022 года, управляя автомобилем ВАЗ-21113, на улице Герцена в Майкопе пытался скрыться от полиции. Он поехал, когда один из полицейских находился напротив его автомобиля. Он сбил полицейского, в результате чего правоохранитель оказался на капоте. После этого лихач резко развернулся и сбросил полицейского на землю. Сотрудник полиции серьезно не пострадал.

Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

ДТП,Следственный комитет,
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