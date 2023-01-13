Житель Адыгеи попытался скрыться от погони и сбил полицейского

В Адыгее передано в суд дело в отношении местного жителя, который сбил полицейского. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Следствием установлено, что 44-летний мужчина 4 ноября 2022 года, управляя автомобилем ВАЗ-21113, на улице Герцена в Майкопе пытался скрыться от полиции. Он поехал, когда один из полицейских находился напротив его автомобиля. Он сбил полицейского, в результате чего правоохранитель оказался на капоте. После этого лихач резко развернулся и сбросил полицейского на землю. Сотрудник полиции серьезно не пострадал.