Автомобиль с отказавшими тормозами повис на парковке в Москве

На юго-востоке Москвы автомобиль чуть не упал со второго этажа парковочного комплекса из-за отказавших тормозов. Машина пробила защитное ограждение и повисла передними колесами, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы города.

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Инцидент произошел в пятиэтажном парковочном комплексе на улице Привольной.

Приехавшие на место сотрудники экстренных служб установили под застрявшим автомобилем специальные противооткатные опоры. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.