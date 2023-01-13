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1 час назад

Автомобиль с отказавшими тормозами повис на втором этаже парковки в Москве

Мир24

На юго-востоке Москвы автомобиль чуть не упал со второго этажа парковочного комплекса из-за отказавших тормозов. Машина пробила защитное ограждение и повисла передними колесами, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы города.

Автомобиль с отказавшими тормозами повис на парковке в Москве
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

Инцидент произошел в пятиэтажном парковочном комплексе на улице Привольной.

Приехавшие на место сотрудники экстренных служб установили под застрявшим автомобилем специальные противооткатные опоры. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Москве в Наставническом переулке водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в Яузу.

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