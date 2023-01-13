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52 минуты назад

В Чехове автомобиль въехал в толпу пешеходов после ДТП

Газета.Ru

В подмосковном Чехове автомобиль Kia влетел в толпу людей после ДТП. Об этом сообщает oka.fm.

В подмосковном Чехове автомобиль въехал в толпу пешеходов
Фото: Газета.ruГазета.ru

Инцидент произошел на перекрестке улиц Московская и Полиграфистов. Автомобиль Kia столкнулся с другим авто. После удара корейская машина выехала на тротуар и врезалась в толпу людей, стоявших на переходе.

Отмечается, что в ДТП погиб мужчина. Еще несколько человек получили травмы. По предварительным данным, виновником аварии является водитель Kia.

Ранее сообщалось, что в Химках мужчина гулял по парковке с автоматом.

ДТП,Kia,
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