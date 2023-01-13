В подмосковном Чехове автомобиль въехал в толпу пешеходов

В подмосковном Чехове автомобиль Kia влетел в толпу людей после ДТП. Об этом сообщает oka.fm.

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Инцидент произошел на перекрестке улиц Московская и Полиграфистов. Автомобиль Kia столкнулся с другим авто. После удара корейская машина выехала на тротуар и врезалась в толпу людей, стоявших на переходе.

Отмечается, что в ДТП погиб мужчина. Еще несколько человек получили травмы. По предварительным данным, виновником аварии является водитель Kia.