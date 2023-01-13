Два человека погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика под Пензой

В пятницу утром на трассе в Пензенской области столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате аварии погибли два человека, еще шесть госпитализированы. Об этом пишет ТАСС.

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Как уточнили в управлении ГИБДД по региону, авария произошла на 559-м км трассы «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области. По предварительным данным, микроавтобус «Луидор» столкнулся с грузовиком Mercedes.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончался водитель и пассажир микроавтобуса. Еще шесть человек госпитализированы в больницу, остальные пассажиры осматриваются медиками.