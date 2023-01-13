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20 минут назад

Два человека погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика под Пензой

Елена Прошина

В пятницу утром на трассе в Пензенской области столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате аварии погибли два человека, еще шесть госпитализированы. Об этом пишет ТАСС.

Два человека погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика под Пензой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили в управлении ГИБДД по региону, авария произошла на 559-м км трассы «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области. По предварительным данным, микроавтобус «Луидор» столкнулся с грузовиком Mercedes.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончался водитель и пассажир микроавтобуса. Еще шесть человек госпитализированы в больницу, остальные пассажиры осматриваются медиками.

Уточняется, что микроавтобус был не рейсовым, он перевозил работников одной из организаций. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

ДТП,ГИБДД,
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