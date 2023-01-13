Четыре автомобиля столкнулись на МКАД

На МКАД сегодня днем столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
«На внутренней стороне 29 км МКАД столкнулись 4 автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.
Судя по фото, в крайней правой полосе столкнулись грузовик и легковушка. На этом же участке дороги, только в левом ряду, автомобиль такси въехал в фуру. Отмечается, что движение автомобилей осуществляется по 3 полосам из 5. О пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что российская спортсменка Лейла Салямова погибла в ДТП. Авария произошла в Карелии. Автомобили Mitsubishi и Volkswagen лоб в лоб врезались на дороге. В Mitsubishi погиб водитель и спортсменка. Двоих человек из Volkswagen госпитализировали в больницу.