Четыре автомобиля столкнулись на МКАД

На МКАД сегодня днем столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Фото: ТАСС ТАСС

«На внутренней стороне 29 км МКАД столкнулись 4 автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Судя по фото, в крайней правой полосе столкнулись грузовик и легковушка. На этом же участке дороги, только в левом ряду, автомобиль такси въехал в фуру. Отмечается, что движение автомобилей осуществляется по 3 полосам из 5. О пострадавших не сообщается.