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1 час назад

Четыре автомобиля столкнулись на МКАД

Газета.Ru

На МКАД сегодня днем столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Четыре автомобиля столкнулись на МКАД
Фото: ТАССТАСС

«На внутренней стороне 29 км МКАД столкнулись 4 автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Судя по фото, в крайней правой полосе столкнулись грузовик и легковушка. На этом же участке дороги, только в левом ряду, автомобиль такси въехал в фуру. Отмечается, что движение автомобилей осуществляется по 3 полосам из 5. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что российская спортсменка Лейла Салямова погибла в ДТП. Авария произошла в Карелии. Автомобили Mitsubishi и Volkswagen лоб в лоб врезались на дороге. В Mitsubishi погиб водитель и спортсменка. Двоих человек из Volkswagen госпитализировали в больницу.

ДТП,Volkswagen,Mitsubishi,
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