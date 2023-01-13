Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
1 час назад

В Костроме слетевшая с фуры ледяная глыба пробила лобовое стекло легковушки

Газета.Ruиещё 1

В Костроме глыба льда слетела с фуры и на огромной скорости влетела в лобовое стекло легкового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Ледяная глыба на огромной скорости пробила лобовое стекло легковушки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что по дороге ехал автомобиль Toyota, в котором находилась семья: папа, мама и трое детей. С крыши фуры, которая ехала во встречном направлении, слетела глыба льда и пробила лобовое стекло легковушки.

Разлетевшиеся осколки стекла попали в отца, которой находился за рулем, и трехлетнюю дочь. Девочке рассекло лицо, а ее отцу — голову. Травм больше никто не получил.

ДТП,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители