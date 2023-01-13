Ледяная глыба на огромной скорости пробила лобовое стекло легковушки

В Костроме глыба льда слетела с фуры и на огромной скорости влетела в лобовое стекло легкового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Отмечается, что по дороге ехал автомобиль Toyota, в котором находилась семья: папа, мама и трое детей. С крыши фуры, которая ехала во встречном направлении, слетела глыба льда и пробила лобовое стекло легковушки.