Ледяная глыба на огромной скорости пробила лобовое стекло легковушки

В Костроме глыба льда слетела с фуры и на огромной скорости влетела в лобовое стекло легкового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что по дороге ехал автомобиль Toyota, в котором находилась семья: папа, мама и трое детей. С крыши фуры, которая ехала во встречном направлении, слетела глыба льда и пробила лобовое стекло легковушки.
Разлетевшиеся осколки стекла попали в отца, которой находился за рулем, и трехлетнюю дочь. Девочке рассекло лицо, а ее отцу — голову. Травм больше никто не получил.