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1 час назад

Ледяная глыба на огромной скорости пробила лобовое стекло легковушки

Елена Прошина

На трассе в Кадыйском районе Костромской области глыба льда, слетевшая со встречной фуры, едва не убила семью с тремя детьми в легковом автомобиле. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Ледяная глыба на огромной скорости пробила лобовое стекло легковушки
Фото: ТАССТАСС

Происшествие попало на видео с регистратора, на котором видно, как ледяная глыба, сорвавшаяся с крыши фуры, пробивает лобовое стекло в легковушке. В этот момент в машине находилась семья с тремя детьми.

Осколки стекла рассекли голову отцу семейства, находившемуся за рулем. Также пострадала трехлетняя девочка – у нее рассечено лицо. Остальные пассажиры не пострадали. Как сообщили в ГИБДД, фура, с которой свалилась глыба, скрылась с места ДТП.

Ранее стало известно, что в Карелии произошло ДТП, в котором погибла чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова. Автомобиль 23-летней спортсменки буквально разорвало на части. Девушку и водителя иномарки госпитализировали, однако позднее стало известно о смерти Салямовой.

ДТП,ГИБДД,
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