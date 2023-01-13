Ледяная глыба на огромной скорости пробила лобовое стекло легковушки

На трассе в Кадыйском районе Костромской области глыба льда, слетевшая со встречной фуры, едва не убила семью с тремя детьми в легковом автомобиле. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Фото: ТАСС ТАСС

Происшествие попало на видео с регистратора, на котором видно, как ледяная глыба, сорвавшаяся с крыши фуры, пробивает лобовое стекло в легковушке. В этот момент в машине находилась семья с тремя детьми.

Осколки стекла рассекли голову отцу семейства, находившемуся за рулем. Также пострадала трехлетняя девочка – у нее рассечено лицо. Остальные пассажиры не пострадали. Как сообщили в ГИБДД, фура, с которой свалилась глыба, скрылась с места ДТП.