Глава российского УФАС попал в смертельную аварию на снегоходе

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Выяснилось, что на акватории Горьковского водохранилища в трех километрах от берега произошло столкновение двух снегоходов с последующим возгоранием. Впоследствии ГУ МЧС по региону заявило, что в результате происшествия один человек погиб, еще один получил травмы. Пострадавшим оказался глава УФАС Боровков.

Согласно посту Telegram-канала «112», в ходе столкновения погиб генеральный директор компании «Промстройтехника» Станислав Мухтаров, а Боровков на данный момент госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытые переломы бедра, плеча и ребер.