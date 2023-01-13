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7 минут назад

Пассажирский микроавтобус и грузовик столкнулись в Пензенской области

Газета.Ru

Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в Пензенской области. Об этом сообщает региональное управление МВД. В аварии погибли два человека.

Два человека погибли в ДТП в Пензенской области
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что сотрудники ГИБДД на 559-м километре в границах Нижнеломовского района Пензенской области обнаружили два столкнувшихся автомобиля – микроавтобус «Луидор» и грузовой автомобиль марки Mercedes-Benz.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz. В аварии погибли водитель микроавтобуса и один пассажир. Еще шесть пассажиров были отправлены в больницу с различными травмами. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

ДТП,Mercedes-Benz,ГИБДД,
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