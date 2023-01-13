Два человека погибли в ДТП в Пензенской области

Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в Пензенской области. Об этом сообщает региональное управление МВД. В аварии погибли два человека.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД на 559-м километре в границах Нижнеломовского района Пензенской области обнаружили два столкнувшихся автомобиля – микроавтобус «Луидор» и грузовой автомобиль марки Mercedes-Benz .

По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz. В аварии погибли водитель микроавтобуса и один пассажир. Еще шесть пассажиров были отправлены в больницу с различными травмами. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.