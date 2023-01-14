ДТП с десятью машинами произошло в Якутии при морозе 50°C

В Якутии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием десяти автомобилей при морозе 50°C и тумане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу территориального управления ГИБДД.

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Отмечается, что в результате ДТП один из водителей обратился за медицинской помощью. По предварительной информации, авария произошла из-за несоблюдения дистанции между транспортными средствами в сложных погодных условиях.

«14 января в 10:45 (04:45 мск) на 14-м км Намского тракта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием десяти автомашин. По предварительным данным, попутное и последовательное столкновение десяти единиц транспорта произошло из-за несоблюдения безопасной скорости движения и дистанции между транспортными средствами в сложных погодных условиях», — рассказали в ведомстве.