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2 часа назад

ГИБДД: ДТП с десятью автомобилями произошло в Якутии при морозе 50°C

Газета.Ruиещё 5

В Якутии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием десяти автомобилей при морозе 50°C и тумане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу территориального управления ГИБДД.

ДТП с десятью машинами произошло в Якутии при морозе 50°C
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в результате ДТП один из водителей обратился за медицинской помощью. По предварительной информации, авария произошла из-за несоблюдения дистанции между транспортными средствами в сложных погодных условиях.

«14 января в 10:45 (04:45 мск) на 14-м км Намского тракта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием десяти автомашин. По предварительным данным, попутное и последовательное столкновение десяти единиц транспорта произошло из-за несоблюдения безопасной скорости движения и дистанции между транспортными средствами в сложных погодных условиях», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что синоптики предупреждали о морозах до -65°C в Якутии с 12 января. Сообщалось, что в регион придут арктические воздушные массы, которые сначала займут север, а затем продвинутся в центральные районы республики.

ДТП,ГИБДД,
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