Российского рэпера госпитализировали после трюка на квадроцикле

В Подмосковье попал в ДТП популярный российский рэпер Жак-Энтони, пасынок музыканта Лигалайза. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Фото: Вконтакте Вконтакте

Отмечается, что авария произошла во время совместной поездки Жака с друзьями по подмосковному лесу на квадроциклах.

На кадрах видео рэпера несут на носилках к машине скорой помощи. Автор ролика рассказывает о происшествии.

«Жак пригласил меня покататься на квадроциклах. Он снимал что-то для себя, решил сделать жесткий трюк и походу врезался в дерево», - уточняет он.