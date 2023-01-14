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40 минут назад

Российского рэпера госпитализировали после трюка на квадроцикле

Илья Родин

В Подмосковье попал в ДТП популярный российский рэпер Жак-Энтони, пасынок музыканта Лигалайза. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Российского рэпера госпитализировали после трюка на квадроцикле
Фото: ВконтактеВконтакте

Отмечается, что авария произошла во время совместной поездки Жака с друзьями по подмосковному лесу на квадроциклах.

На кадрах видео рэпера несут на носилках к машине скорой помощи. Автор ролика рассказывает о происшествии.

«Жак пригласил меня покататься на квадроциклах. Он снимал что-то для себя, решил сделать жесткий трюк и походу врезался в дерево», - уточняет он.

Медики доставили рэпера в ближайшую больницу. Данных о его состоянии пока нет, сообщает РЕН ТВ.

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