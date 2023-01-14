Девятилетнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Москве

Водитель Volvo сбил девятилетнего мальчика на пешеходном переходе на улице Гризодубовой на северо-западе Москвы. Об этом сообщается в субботу, 14 января, в Telegram-канале столичной прокуратуры.

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Мужчина наехал на ребенка, который шел на зеленый свет вместе с матерью. После происшествия мальчика доставили в больницу.

«Прокуратура Северного административного округа контролирует ход процессуальной проверки и принятие по факту ДТП процессуального решения», — говорится в сообщении.

12 января сообщалось, что на Севастопольском проспекте в Москве автобус сбил восьмилетнего ребенка. Пострадавшая девочка двигалась по переходу на разрешающий сигнал светофора.