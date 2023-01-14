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1 час назад

Mercedes сбил мужчину на пешеходном переходе в Москве

Майк Габриелян

Водитель «Мерседеса» проехал на красный свет и сбил мужчину на пешеходном переходе в Москве. Об инциденте сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

«На улице Бутырская произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. Водитель автомобиля "Мерседес" проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, сбив мужчину, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу», - говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован, о его состоянии пока не сообщается.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП. Расследование взяла под контроль прокуратура Северного административного округа.

Ранее на юго-западе Москвы автобус сбил пешехода.

ДТП,Видео,Mercedes-Benz,ГИБДД,
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