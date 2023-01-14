Mercedes сбил мужчину на пешеходном переходе в Москве

Водитель «Мерседеса» проехал на красный свет и сбил мужчину на пешеходном переходе в Москве. Об инциденте сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.
«На улице Бутырская произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. Водитель автомобиля "Мерседес" проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, сбив мужчину, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу», - говорится в сообщении.
Пострадавший госпитализирован, о его состоянии пока не сообщается.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП. Расследование взяла под контроль прокуратура Северного административного округа.
Ранее на юго-западе Москвы автобус сбил пешехода.